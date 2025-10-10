Трамп: встреча с Си Цзиньпином больше не имеет смысла

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что его запланированная встреча с председателем КНР Си Цзиньпином потеряла смысл. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social.

«Я должен был встретиться с председателем Си через две недели на саммите АТЭС в Южной Корее, но теперь, похоже, для этого нет причин», - написал Трамп.

Президент США отметил, что его разочаровало соглашение Китая по редкоземельным металлам. Он назвал его враждебным шагом.

Трамп пояснил, что Пекин делает рассылку странам о введении экспортного контроля на все компоненты, связанные с редкоземельными металлами. Ранее китайские власти потребовали аннулировать договоры с США на закупки чипов.

Саммит АТЭС пройдет в Южной Корее. В нем примет участие российская делегация, которую возглавит зампредседателя РФ Алексей Оверчук.