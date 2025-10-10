МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп: встреча с Си Цзиньпином больше не имеет смысла

Глава Белого дома собирался встретиться с китайским лидером на саммите АТЭС.
Константин Денисов 2025-10-10 19:54:12
© Фото: Samuel Corum - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Globallookpress

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что его запланированная встреча с председателем КНР Си Цзиньпином потеряла смысл. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social.

«Я должен был встретиться с председателем Си через две недели на саммите АТЭС в Южной Корее, но теперь, похоже, для этого нет причин», - написал Трамп.

Президент США отметил, что его разочаровало соглашение Китая по редкоземельным металлам. Он назвал его враждебным шагом.

Трамп пояснил, что Пекин делает рассылку странам о введении экспортного контроля на все компоненты, связанные с редкоземельными металлами. Ранее китайские власти потребовали аннулировать договоры с США на закупки чипов.

Саммит АТЭС пройдет в Южной Корее. В нем примет участие российская делегация, которую возглавит зампредседателя РФ Алексей Оверчук.

#Китай #в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Си Цзиньпин #саммит АТЭС
