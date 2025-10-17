МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Алиханов предложил сократить ввоз в РФ иностранных самолетов

Министр отметил, что режим временного ввоза импортных самолетов мешает развитию отечественного авиастроения.
Виктория Бокий 2025-10-17 15:09:45
© Фото: Нина Падалко, РИА Новости

Глава Минпромторга России Антон Алиханов предложил сократить ввоз иностранных самолетов в страну. Свое предложение он озвучил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Алиханов считает, что сокращение ввоза иностранных самолетов в РФ может оказать существенную поддержку отечественному авиапрому. По его словам, нужно уже сейчас декларировать отмену льготных режимов для импорта.

«России необходимо прекращать режим временного ввоза иностранных самолетов, иначе будет диспаритет для собственного авиастроения», - добавил глава Минпромторга.

Министр отметил, что режим временного ввоза импортных самолетов «приводил практически к невозможности развития собственного авиастроения». Он подчеркнул, что такая практика создает негативные условия для конкуренции со стороны отечественного авиапрома.

Напомним, президент России Владимир Путин на совещании по вопросам двигателестроения в Самаре заявил, что наша страна входит в пятерку лидеров по выпуску и разработке ракетных и авиационных двигателей в мире. Глава государства подчеркнул, что развитие и состояние двигателестроения - один из ключевых показателей технологического развития и суверенитета России.

#самолеты #Минпромторг РФ #Импорт #Антон Алиханов #Иностранные самолеты
