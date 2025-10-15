МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Вильфанд рассказал, ждать ли в октябре снега в Москве

В этом месяце очень редко формируется временный снежный покров на несколько часов, иногда даже на день, отметил метеоролог.
Владимир Рубанов 2025-10-15 11:55:46
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Обильного снега в Москве в ближайшее время не ожидается, сообщил «Звезде» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, устойчивый снежный покров обычно формируется гораздо позже.

«Ну, могут в воздухе появиться снежинки. Они сейчас уже появляются, но это никакого значения не имеет. То ли дождик идет, то ли мокрый снежок. Дело в том, что на земле все равно мокро. Земля теплая. И поэтому даже мокрый снежок - он действительно иногда появляется, и его эффект такой же, как от дождя. И температура сейчас близка к норме», - рассказал метеоролог.

В октябре очень редко формируется временный снежный покров на несколько часов, иногда даже на день, отметил Вильфанд. Средняя дата, когда по-настоящему ложится снег, это самые последние числа ноября. Но она очень вариабельна. Устойчивый снежный покров может образоваться в середине ноября, но может и в середине января.

«Переобувать» машину на зимние шины сейчас пока тоже не нужно, гололедицы в столице не ожидается. При этом погода в России переходит в зимний режим, и тепла не стоит больше ждать даже в южных регионах.

#Погода #Гидрометцентр #Роман Вильфанд #снегопад #наш эксклюзив #снежный покров
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 