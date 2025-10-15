Вильфанд рассказал, ждать ли в октябре снега в Москве

Обильного снега в Москве в ближайшее время не ожидается, сообщил «Звезде» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, устойчивый снежный покров обычно формируется гораздо позже.

«Ну, могут в воздухе появиться снежинки. Они сейчас уже появляются, но это никакого значения не имеет. То ли дождик идет, то ли мокрый снежок. Дело в том, что на земле все равно мокро. Земля теплая. И поэтому даже мокрый снежок - он действительно иногда появляется, и его эффект такой же, как от дождя. И температура сейчас близка к норме», - рассказал метеоролог.

В октябре очень редко формируется временный снежный покров на несколько часов, иногда даже на день, отметил Вильфанд. Средняя дата, когда по-настоящему ложится снег, это самые последние числа ноября. Но она очень вариабельна. Устойчивый снежный покров может образоваться в середине ноября, но может и в середине января.

«Переобувать» машину на зимние шины сейчас пока тоже не нужно, гололедицы в столице не ожидается. При этом погода в России переходит в зимний режим, и тепла не стоит больше ждать даже в южных регионах.