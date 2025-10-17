Эксперт рассказала, почему вырос поток российских туристов в Японию

Интерес к Японии у россиян был всегда, но до пандемии был большой выбор стран для путешествий с прямыми перелетами и куда несложно получить визу. Поэтому тяга к этой стране была более размытой, рассказала «Звезде» эксперт Российского союза туриндустрии Ирина Сетун.

«А сейчас прямо возникла некая мода - и у молодежи, и у людей постарше, - что в Японию нужно обязательно съездить. На самом деле путешествие в эту страну приносит туристам массу впечатлений, начиная от другой культуры, пищевых привычек и разных продуктов, от прекрасной архитектуры, от богатейшей, интереснейшей истории», - отмечает эксперт.

Обычно в первую поездку россияне проходят стандартный маршрут - Токио, Киото плюс Осака. Но потом у многих возникает желание вернуться, чтобы посетить другие регионы, говорит специалист.

«Можно поехать на север от Токио и увидеть обезьян, которые купаются зимой в горячих источниках и живут там. Это очень забавно, красиво и интересно. Посещение горячих источников - это тоже такая интересная отдельная тема, связанная и с культурой, и с приятными ощущениями от того, как ты погружаешься в эту теплую воду, а уж если ты поехал на онсэн (горячий источник. - Прим. ред.) в районе Фудзи, и при этом еще у тебя есть возможность любоваться этой прекрасной горой, то это еще больше добавляет впечатлений», - поделилась Сетун.

Еще один маршрут - остров Кюсю и горячие пески на самом берегу океана. Кроме того, в Японию ездит много дизайнеров и архитекторов, у которых свои отдельные сценарии.

«Кто-то ездит с целью медитации, кто-то - погонять по ночному Токио, есть такая тоже модная тема - дрифт по ночному Токио. В общем, огромное количество возможностей, и визу получить несложно, несмотря на то что есть очереди. Но процесс получения визы, пакет документов для этого - он достаточно простой, и это тоже добавляет интереса и подталкивает туристов к решению в пользу поездки в Японию», - заключила эксперт.

Ранее стало известно, что посольство Японии в России планирует открыть визовые центры. Это связано с выросшим потоком российских туристов в эту страну.