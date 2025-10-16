МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин: мировая энергетика сталкивается с агрессивными действиями Запада

В целом мировой рынок органично переформатируется, сказал президент.
Владимир Рубанов 2025-10-16 14:28:32
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Мир сталкивается с искусственной ломкой энергетической инфраструктуры, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели. Она связана с агрессивными действиями некоторых западных элит.

Президент напомнил, что многие европейские страны под политическим давлением отказались от покупки российских энергоносителей. Для самих западных государств последствия этого отказа включают падение оборота промышленности и рост цен из-за более дорогих энергоносителей, снижение конкурентоспособности европейских товаров.

«Объем промышленного производства в еврозоне в июле текущего года остается на 1,2% ниже 2021 года. Продолжается и спад промышленного производства в "локомотиве" европейской экономики - в Германии. В июле текущего года снижение составило 6,6% по сравнению со средним уровнем 2021 года», - привел данные глава государства.

В целом мировой рынок органично переформатируется. Цепочки поставок перестраиваются в пользу стран Глобального Юга - стран Африки и динамично развивающейся Азии и Латинской Америки, сказал российский лидер. Причем с более надежными маршрутами и развитой инфраструктурой.

Ранее глава Минэнерго Турции заявил, что Анкара продолжит покупать газ у России. Отказаться от поставок президента Реджепа Тайипа Эрдогана призвал президент США Дональд Трамп.

#нефть #Европа #газ #Владимир Путин #Энергетика #энергоносители
