«Молния» поразила пункт управления дронов ВСУ в Красноармейске

Пункт управления беспилотниками украинских формирований был уничтожен ударом российской «Молнии» в Красноармейске. Об этом рассказал корреспондент Павел Кольцов, работающий в зоне проведения специальной военной операции.

По словам командира отделения Андрея Бондаренко, на беспилотники бойцы часто устанавливают боеприпасы с осколочно-фугасными и зажигательными элементами. Такие заряды способны поражать живую силу и вызывать пожары.

«Боеприпас ОФБЧ-2 содержит много поражающих элементов. При детонации происходит взрыв, поражает живую силу, поджигает дома», - сказал Бондаренко.

Сейчас, отметил он, наиболее активно применяются противотанковые мины - ими выбивают противника из укрепленных домов и позиций в жилых районах.

Работа по корректировке и нанесению ударов ведется бесперебойно. Как рассказал техник БПЛА Евгений Калинка, операторы первой Славянской бригады группировки «Центр» запускают дроны практически без остановки, поддерживая наступающие подразделения пехоты.

«Расход птиц большой, так как наступательные действия идут. Нужно ребят с пехоты поддерживать, только успеваем запускать. Постоянно подготовленные птицы есть, одна улетела, следующая готова», - пояснил он.

По словам военнослужащих, на Красноармейском направлении им удалось поразить бронетехнику противника, в том числе западного производства. Один из танков, предположительно американский, был выведен из строя точными попаданиями.

«Поразили его. Первым вылетом под гусеницу попали. Вторым в заднюю часть, в мотор», - сказал Калинка.

Освобождение Красноармейска продолжается: подразделения группировки «Центр» ведут зачистку южных кварталов города, блокируя очаги сопротивления и уничтожая противника малыми мобильными группами.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.