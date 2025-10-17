Глава МИД Венгрии рассказал о переговорах с Лавровым

Глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры со своим венгерским коллегой Петером Сийярто. Также в звонке участвовал замгоссекретаря США Кристофер Ландау. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии.

«Вчера поздно вечером я разговаривал по телефону с заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, и мы начали подготовку к саммиту», - написал политик в своей соцсети.

Во время телефонного звонка Лавров, Сийярто и Ландау обсудили подготовку саммита в Венгрии. Они созвонились в четверг вечером. Сийрто подчеркнул, что Венгрия с начала конфликта России и Украины хотела его прекращения.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом. Политик заявил о начале подготовки Будапештом российско-американского саммита. По его словам, Венгрия - это остров мира.