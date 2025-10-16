МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Хакеры включили пропалестинские аудио в аэропортах США и Канады

Инциденты произошли в международном аэропорту Келоуна, аэропорту Виктория в Британской Колумбии и других.
Екатерина Пономарева 2025-10-16 09:30:54
© Фото: Li Rui, Global Look Press

Хакеры взломали системы в нескольких аэропортах в США и Канаде. После чего они смогли включить по громкоговорителю пропалестинские аудио с оскорблениями американского и израильского лидеров. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Во вторник через системы оповещения в терминалах четырех аэропортов Северной Америки транслировались несанкционированные пропалестинские политические сообщения», - говорится в материале телеканала.

Как сообщает aif.ru, реплики по громкоговорителю восхваляли ХАМАС. А также критиковали президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Инцидент произошел во вторник в международном аэропорту Келоуна, аэропортах Виктория в Британской Колумбии и Виндзор в Онтарио, а также в американском аэропорту Гаррисберга в Пенсильвании. Хакерская атака привела к срыву работы и послужила поводом для расследования.

Напомним, в понедельник Трамп объявил в Кнессете об окончании войны Израиля и ХАМАС. Освобождены 20 израильских заложников, находившихся в секторе Газа.

