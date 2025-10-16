МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Над российскими регионами за ночь сбили 51 беспилотник ВСУ

Большая часть дронов (12) нейтрализована в Саратовской области.
2025-10-16 08:18:43
© Фото: Минобороны России

Минобороны России сообщило об уничтожении в ночь на 16 октября 51 украинского дрона над российскими регионами. Большая часть из них была нейтрализована в Саратовской области - 12 БПЛА.

Кроме того, дежурные средства противовоздушной обороны сбили и перехватили 11 БПЛА над территорией Волгоградской области, восемь - над Ростовской областью и шесть - над Крымом.

Еще четыре аппарата ликвидировали в Брянской области, четыре - в Воронежской, три - в Белгородской и по одному - в Курской области и над акваториями Черного и Азовского морей.

Предыдущей ночью над российскими регионами за ночь сбили 59 беспилотников ВСУ. Наиболее массовая атака пришлась на Ростовскую область. Там ликвидировали 17 украинских дронов.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #пво #Украина #беспилотники #Саратовская область #ВСУ
