Над российскими регионами за ночь сбили 51 беспилотник ВСУ

Минобороны России сообщило об уничтожении в ночь на 16 октября 51 украинского дрона над российскими регионами. Большая часть из них была нейтрализована в Саратовской области - 12 БПЛА.

Кроме того, дежурные средства противовоздушной обороны сбили и перехватили 11 БПЛА над территорией Волгоградской области, восемь - над Ростовской областью и шесть - над Крымом.

Еще четыре аппарата ликвидировали в Брянской области, четыре - в Воронежской, три - в Белгородской и по одному - в Курской области и над акваториями Черного и Азовского морей.

Предыдущей ночью над российскими регионами за ночь сбили 59 беспилотников ВСУ. Наиболее массовая атака пришлась на Ростовскую область. Там ликвидировали 17 украинских дронов.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.