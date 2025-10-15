МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Над российскими регионами за ночь сбили 59 беспилотников ВСУ

Над территорией Ростовской области ликвидировано 17 украинских дронов.
2025-10-15 07:18:36
© Фото: Минобороны России

Средства противовоздушной обороны нейтрализовали в ночь на 15 октября над российскими регионами 59 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России в утренней сводке в среду.

Российские военнослужащие сбили и перехватили 17 дронов ВСУ над территорией Ростовской области и 12 - над Волгоградской.

Еще 11 БПЛА обезвредили в Белгородской области, девять - в Воронежской. Четыре беспилотника перехвачено в Крыму, по одному - в Брянской, Курской и Орловской областях. Кроме того, три украинских дрона ликвидировали над акваторией Черного моря.

В ночь на 14 октября над территорией России перехватили 40 украинских беспилотников. Средства ПВО работали в шести регионах.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #пво #Украина #беспилотники #Ростовская область #ВСУ
