Над российскими регионами за ночь сбили 59 беспилотников ВСУ

Средства противовоздушной обороны нейтрализовали в ночь на 15 октября над российскими регионами 59 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России в утренней сводке в среду.

Российские военнослужащие сбили и перехватили 17 дронов ВСУ над территорией Ростовской области и 12 - над Волгоградской.

Еще 11 БПЛА обезвредили в Белгородской области, девять - в Воронежской. Четыре беспилотника перехвачено в Крыму, по одному - в Брянской, Курской и Орловской областях. Кроме того, три украинских дрона ликвидировали над акваторией Черного моря.

В ночь на 14 октября над территорией России перехватили 40 украинских беспилотников. Средства ПВО работали в шести регионах.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.