МО РФ показало кадры освобождения Боровской Андреевки в Харьковской области

Штурмовиков поддерживали артиллерия и дроны.
2025-10-16 07:47:31
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны России показало видео боев в селе Боровская Андреевка в Харьковской области, которое освободили военнослужащие группировки войск «Запад». О переходе этого населенного пункта под контроль ВС РФ стало известно 13 октября.

Штурмовиков поддерживали артиллерия и дроны. Беспилотники точечно били по позициям и командным пунктам врага. Российские военнослужащие действовали точно, слаженно и быстро. Благодаря этому оборона украинских боевиков была прорвана.

Видео показывает, как бойцы 4-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» ликвидировали ударами беспилотников боевую технику, огневые точки и командно-наблюдательные пункты украинских боевиков.

После этого штурмовики со стрелковым оружием зачистили позиции ВСУ, дома и другие строения. Там им пришлось обезвреживать мины и взрывные устройства.

Российские военнослужащие подняли государственные флаги на ключевых опорниках, которые раньше контролировали украинские боевики. Группа российских войск продолжает наступление, постепенно выбивая противника из населенных пунктов и укрепленных позиций. Они захватывают трофеи и берут в плен украинских солдат.

Ранее расчеты самоходных гаубиц «Гвоздика» 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» разгромили в Харьковской области опорники, пункты управления БПЛА и боевую технику ВСУ. Минобороны показало кадры боевой работы артиллеристов.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

 

#Минобороны России #освобождение #беспилотники #Харьковская область #Боровская Андреевка #шурмовики
