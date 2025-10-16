В Китае успешно осуществили 600-й запуск ракеты-носителя серии «Чанчжэн»

Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) успешно осуществила 600-й запуск национальной ракеты-носителя серии «Чанчжэн». Об этом CASC сообщила в WeChat.

По данным корпорации, ракету-носитель запустили в 09.33 по пекинскому времени с площадки космодрома Вэньчан при помощи ракеты CZ-8A. Ракета доставила на орбиту спутники для Интернета SatNet компании-оператора China Satellite Network Group.

Китай активно развивает национальную космическую программу. CZ-8A - это двухступенчатая ракета на водородно-кислородном топливе. Диаметр ее обтекателя составляет 5,2 метра, а в длину она достигает 50,5 метра. Ракета может доставить на низкую околоземную орбиту 9,8 тонны груза.

Ранее в Китае успешно запустили первую экологически чистую ракету-носитель нового поколения CZ-6C («Чанчжэн-6C»). Шанхайская академия космических технологий разработала жидкотопливную двухступенчатую ракету CZ-6C, которая способна вывести на низкую околоземную орбиту до 4,5 тонны полезного груза. Ее длина составляет 43 метра, а диаметр головной части - 3,35 метра.