Китай впервые запустил в космос экологически чистую ракету CZ-6C

В Китае проведен успешный первый запуск экологически чистой ракеты-носителя нового поколения CZ-6C (Чанчжэн-6C). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Корпорацию аэрокосмической науки и техники КНР (CASC).

Уточняется, что старт состоялся в 06.21 мск с космодрома Тайюань, расположенного в северной части страны. В носителе также находились четыре спутника, которые после успешного пуска ракеты были выведены на орбиту Земли.

По данным ТАСС, разработанная в Шанхайской академии космических технологий жидкотопливная двухступенчатая ракета CZ-6C способна вывести на низкую околоземную орбиту до 4,5 тонны полезного груза. Ее длина составляет 43 метра, а диаметр головной части - 3,35 метра.

Ранее сообщалось об успешном запуске Пекином зонда для доставки грунта с обратной стороны Луны.