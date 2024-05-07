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Китай впервые запустил в космос экологически чистую ракету CZ-6C

Старт прошел с космодрома Тайюань в северной части Китая.
Глеб Владовский 2024-05-07 08:07:24
© Фото: Zhangzhengyi, Xinhua, Globallookpress

В Китае проведен успешный первый запуск экологически чистой ракеты-носителя нового поколения CZ-6C (Чанчжэн-6C). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Корпорацию аэрокосмической науки и техники КНР (CASC).

Уточняется, что старт состоялся в 06.21 мск с космодрома Тайюань, расположенного в северной части страны. В носителе также находились четыре спутника, которые после успешного пуска ракеты были выведены на орбиту Земли.

По данным ТАСС, разработанная в Шанхайской академии космических технологий жидкотопливная двухступенчатая ракета CZ-6C способна вывести на низкую околоземную орбиту до 4,5 тонны полезного груза. Ее длина составляет 43 метра, а диаметр головной части - 3,35 метра.

Ранее сообщалось об успешном запуске Пекином зонда для доставки грунта с обратной стороны Луны. 

#Китай #в стране и мире #кнр #запуск ракеты
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