Ученые Университета Макгилла предупредили о затоплении городов

Повышение уровня моря из-за выбросов парниковых газов угрожает прибрежным городам по всему миру. К такому выводу пришли ученые из Университета Макгилла (McGill University) в Канаде, сообщает 360.ru.

Ожидается прогрессирующее затопление прибрежных городов в будущем, говорится в их исследовании. В зоне повышенного риска находятся населенные пункты в Африке, Юго-Восточной Азии, Южной и Центральной Америке.

Из 840 миллионов зданий на исследуемой территории 136 миллионов пострадают при повышении уровня моря на 20 метров к 2100 году. Многие постройки находятся в густонаселенных низинных районах. Порты, инфраструктура и объекты культурного наследия тоже могут оказаться под угрозой.

Ученые пришли к выводу, что изменение климата и повышение уровня моря затронут каждого, независимо от места проживания. Результаты исследования важны для архитекторов, планировщиков и застройщиков. Специалисты могут учитывать эти данные для минимизации ущерба в будущем.

Некоторые прибрежные города России могут пострадать из-за подъема Мирового океана. Об этом заявлял ранее ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии РАН Филипп Сапожников. По его мнению, в зоне опасности находятся Азов, отдельные районы Ростова-на-Дону, Керчи, Адлера, Санкт-Петербурга и Кронштадта.