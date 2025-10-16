МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Автобус, перевернувшийся в Приамурье, перевозил иностранных рабочих

В салоне опрокинувшегося автобуса находились рабочие амурского газохимического комплекса.
Ян Брацкий 2025-10-16 04:44:54
© Фото: Telegram/prokuratura28

Все вахтовики, попавшие в ДТП на автобусе в Приамурье, были иностранцами. Об этом сообщает ТАСС. В результате инцидента один человек погиб, еще 48 оказались в больнице с травмами различной степени тяжести. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба областной прокуратуры. В салоне автобуса находились рабочие амурского газохимического комплекса.

«В результате ДТП 46 пассажиров автобуса доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести, где 1 человек скончался», - отметили в прокуратуре.

Напомним, авария произошла рано утром на автомобильной дороге «Подъезд к Свободному». По предварительной информации, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу движения. От удара автобус съехал в кювет и опрокинулся на бок.

Причины и обстоятельства произошедшего будут проверены и точно установлены, отметили в правоохранительных органах региона. Назначены все необходимые проверки. На месте ДТП продолжается работа следственно-оперативной группы.

#Амурская область #ДТП #автобус #Прокуратура #вахтовики
