Euractiv: фон дер Ляйен впервые откажет Трампу из-за «парникового эффекта»

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может впервые отказать администрации американского президента Дональда Трампа. Речь идет о поддержке соглашения ООН о сокращении выбросов парниковых газов от мирового судоходства. Об этом сообщил портал Euractiv, ссылаясь на источники.

«На этой неделе в Лондоне председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, возможно, впервые может сказать "нет" второй администрации Трампа в Вашингтоне, поддержав соглашение ООН о сокращении выбросов парниковых газов от мирового судоходства», - говорится в материале.

Источники в Еврокомиссии утверждают, что сама фон дер Ляйен занимает очень твердую позицию по этому вопросу. Это свидетельствует, что она готова идти на политический риск. Ранее в ее отношениях с Америкой этого никогда не наблюдалось.

В материале отмечается, что, если вышеприведенная информация верна, фон дер Ляйен открыто бросит вызов второй администрации Трампа. Перед этим глава ЕК делала Вашингтону неоднократные уступки, самой одиозной из которых стало недавнее торговое соглашение. В результате последнего Евросоюз принял 15-процентные пошлины на большинство товаров, экспортируемых в США.

В сентябре, выступая на Генассамблее ООН, президент США назвал утверждения об изменении климата «величайшей ложью всех времен». Спустя всего несколько часов после того, как Трамп официально стал президентом, он вывел Америку из Парижского соглашения по климату.

Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года. Оно стало итогом 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата.

Американское правительство официально вышло из соглашения в ноябре 2019 года. После того как должность президента США занял Джо Байден, страна опять присоединилась к нему в феврале 2021 года.

Ранее политолог и профессор МГИМО Андраник Мигранян оценил вероятность того, что главе ЕК фон дер Ляйен объявят вотум недоверия. Шансов на это немного. ЕС переживает глубокий кризис, в нем уже есть фракция глобалистская и есть фракция националистическая. И этот скандал и даже изгнание Урсулы фон дер Ляйен будет способствовать углублению этого кризиса, считает политолог.