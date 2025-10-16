Посольство Китая отвергло требования Трампа по российской нефти

Посольство Китая в Вашингтоне после требований президента США Дональда Трампа перестать закупать российскую нефть заявило, что отвергает любое давление со стороны.

«Китай твердо отвергает любые незаконные односторонние санкции, расширение юрисдикции и любые формы принуждения и давления», - заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

Дипломат добавил, что нормальное взаимодействие между Москвой и Пекином легитимно, не нарушает международного законодательства и не вредит третьим странам, а потому должно уважаться и охраняться. Ранее стало известно, что Трамп потребовал от Китая отказаться от покупок нефти из России, заявив, что Индия якобы готова это сделать «в скором времени».

Напомним, что в начале августа глава Белого дома ввел дополнительные торговые пошлины в 25% для Индии. В результате общая пошлина на индийский экспорт в Штаты превысила 50%. Индийские власти неоднократно заявляли, что не откажутся от покупок российских углеводородов и продолжат следовать собственным экономическим интересам.