Посольство Китая отвергло требования Трампа по российской нефти

Китайские дипломаты напомнили, что торговые отношения между Россией и Китаем не нарушают международных законов, абсолютно легитимны и не вредят третьим странам.
Ян Брацкий 2025-10-16 07:06:10
© Фото: Sergey Elagin, Business Online, Global Look Press

Посольство Китая в Вашингтоне после требований президента США Дональда Трампа перестать закупать российскую нефть заявило, что отвергает любое давление со стороны.

«Китай твердо отвергает любые незаконные односторонние санкции, расширение юрисдикции и любые формы принуждения и давления», - заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

Дипломат добавил, что нормальное взаимодействие между Москвой и Пекином легитимно, не нарушает международного законодательства и не вредит третьим странам, а потому должно уважаться и охраняться. Ранее стало известно, что Трамп потребовал от Китая отказаться от покупок нефти из России, заявив, что Индия якобы готова это сделать «в скором времени».

Напомним, что в начале августа глава Белого дома ввел дополнительные торговые пошлины в 25% для Индии. В результате общая пошлина на индийский экспорт в Штаты превысила 50%. Индийские власти неоднократно заявляли, что не откажутся от покупок российских углеводородов и продолжат следовать собственным экономическим интересам.

