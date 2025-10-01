Орбан заявил о готовности сбивать БПЛА над Венгрией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о готовности сбивать беспилотники, залетевшие в воздушное пространство страны.

«Мы не боимся этого. Мы их собьем, конечно», - сказал он в эфире программы «Борцовский час».

Ранее Орбан заявил, что Европа сильнее России во всех измерениях. С его слов, Москва слаба в военном и экономическом отношении. Кроме того, ЕС лидирует по численности населения, полагает премьер.

Глава венгерского кабмина также раскритиковал коллег по объединению, которые «ведут себя так, будто им грозит опасность».

Это не первое громкое заявление Орбана в последнее время. В конце сентября он заявил, что Запад больше не является моделью для подражания и пора это признать. Политик призвал двигаться своим собственным путем. Он уточнил, что сейчас Евросоюз «балансирует на грани» из-за проблем с мигрантами, долгами и насилием на улицах. Орбан пообещал поддерживать венгерские семьи и всех, кто желает работать.