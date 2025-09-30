МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Орбан: Европа сильнее России во всех измерениях

По словам венгерского лидера, Россия слаба и в военном, и в экономическом плане.
Дарья Ситникова 2025-09-30 22:11:49
© Фото: Nicolas Maeterlinck, Keystone Press Agency, Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа сильнее России во всех измерениях. Также он пообещал сбивать российские БПЛА в случае их нахождения в воздушном пространстве страны. Об этом пишет RT.

«Мы (Европа, - Прим.ред) сильнее во всех измерениях», - сказал он.

По его словам, Россия слаба в военном и экономическом плане, также ЕС лидирует по численности населения. Орбан раскритиковал позицию части стран Евросоюза, поскольку они «ведут себя так, будто им грозит опасность» из-за БПЛА.

До этого венгерский премьер-министр сообщил, что президент США Дональд Трамп признал невозможность Венгрии и Словакии закупать энергоносители у кого-либо кроме РФ. Со слов Орбана, у его страны нет выхода к морю, а альтернативных источников поставок нет.

#Россия #Европа #Венгрия #орбан
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 