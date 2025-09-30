Орбан: Европа сильнее России во всех измерениях

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа сильнее России во всех измерениях. Также он пообещал сбивать российские БПЛА в случае их нахождения в воздушном пространстве страны. Об этом пишет RT.

«Мы (Европа, - Прим.ред) сильнее во всех измерениях», - сказал он.

По его словам, Россия слаба в военном и экономическом плане, также ЕС лидирует по численности населения. Орбан раскритиковал позицию части стран Евросоюза, поскольку они «ведут себя так, будто им грозит опасность» из-за БПЛА.

До этого венгерский премьер-министр сообщил, что президент США Дональд Трамп признал невозможность Венгрии и Словакии закупать энергоносители у кого-либо кроме РФ. Со слов Орбана, у его страны нет выхода к морю, а альтернативных источников поставок нет.