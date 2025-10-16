МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Bloomberg: МВФ поддержит амбиции Киева по получению нового кредита

В последний раз директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева посещала Киев в феврале 2023 года.
Ян Брацкий 2025-10-16 03:40:42
© Фото: Valerie Plesch dpa Global Look Press

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева планирует посетить Украину, чтобы поддержать амбиции киевского режима по получению нового кредитного пакета.

«Глава Международного валютного фонда планирует посетить Украину, чтобы укрепить амбиции Киева по получению нового кредитного пакета», - сообщило агентство Bloomberg.

Поездка запланирована на ближайшие месяцы, но точная дата визита пока еще не определена, уточнило агентство. Отметим, что в последний раз директор-распорядитель МВФ посещала Киев в феврале 2023 года. Тогда, напомним, власти полностью перекрыли центр украинской столицы, что привело к огромным автомобильным пробкам.

Ранее сообщалось, что страны коллективного Запада собираются обсудить вопрос изъятия замороженных российских активов на ближайшей сессии МВФ. Российские деньги они планируют использовать для поддержки Украины. Помешать осуществить задуманное может позиция отдельных европейских лидеров. Так, например, премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер ранее потребовал от своих коллег по Евросоюзу расписку о коллективной финансовой ответственности за возможные риски в случае ответа Москвы на экспроприацию ее активов. 

