В МВД опровергли информацию о погибших в ДТП в Амурской области

Информация о двух погибших в аварии с автобусом в Амурской области не соответствует действительности. Об этом сообщает RT со ссылкой на УМВД региона.

В ведомстве добавили, что причиной аварии стало столкновение автобуса с легковой машиной. ДТП произошло в Свободненском районе Амурской области. На месте работают представители оперативных служб и ведомств, включая представителей следственно-оперативной группы, которые установят истинные причины случившегося.

Ранее сообщалось, что в Амурской области в результате дорожно-транспортного происшествия опрокинулся автобус одного из предприятий. Он перевозил сорок восемь пассажиров.