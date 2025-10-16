МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В МВД опровергли информацию о погибших в ДТП в Амурской области

На месте работают представители оперативных служб и ведомств.
Сергей Дьячкин 2025-10-16 03:01:51
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Информация о двух погибших в аварии с автобусом в Амурской области не соответствует действительности. Об этом сообщает RT со ссылкой на УМВД региона.

В ведомстве добавили, что причиной аварии стало столкновение автобуса с легковой машиной. ДТП произошло в Свободненском районе Амурской области. На месте работают представители оперативных служб и ведомств, включая представителей следственно-оперативной группы, которые установят истинные причины случившегося.

Ранее сообщалось, что в Амурской области в результате дорожно-транспортного происшествия опрокинулся автобус одного из предприятий. Он перевозил сорок восемь пассажиров.

#Амурская область #МВД #ДТП #автобус #пассажиры #следствие #опровержение
