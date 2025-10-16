МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Автобус с 48 пассажирами опрокинулся в Приамурье

По предварительной информации, в салоне автобуса находились сотрудники одного из местных предприятий.
Ян Брацкий 2025-10-16 02:13:57
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Автобус с 48 пассажирами опрокинулся в Приамурье в результате дорожно-транспортного происшествия. Об инциденте сообщает пресс-служба областного главка МВД. Авария произошла в Свободненском районе Амурской области.

«Предварительно установлено, что в результате столкновения с легковым автомобилем  опрокинулся  автобус одного из предприятий, в котором передвигались 48 пассажиров», - говорится в сообщении полиции.

На место ДТП выехали представители всех оперативных служб и ведомств, включая представителей следственно-оперативной группы, которым предстоит установить истинные причины случившегося. О состоянии пассажиров автобуса и водителей не сообщается.

#Амурская область #ЧП #ДТП #автобус #ГИБДД
