Политолог Беше-Головко: Макрону интересна Украина, а не Франция

Почти 70% французов хотят проведения досрочных президентских выборов. Эти данные показал опрос, который провели по просьбе сразу нескольких СМИ. Он показал, что рейтинг нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона продолжает стремительно падать. О ситуации во Франции в эфире «Звезды» рассказала политолог, профессор юридического факультета МГУ Карин Беше-Головко.

Собеседница телеканала считает, что шанс проведения досрочных президентских выборов во Франции равен нулю. Это связано с тем, что Макрон не раз заявлял, что ни в коем случае не уйдет в отставку.

Кроме того, Беше-Головко поделилась мнением, что кризис во Франции будет только усиливаться. Причиной всему – глобалисты, которые руководят европейскими странами. Их политика направлена против интересов народа.

«Но это стратегическая проблема тех глобалистов, которые сейчас руководят странами в Европе, потому что они управляют страной против интересов народа. Мы видим результат: если бы они могли бы самостоятельно и уверенно управлять страной, то была бы совсем другая политика и совсем другой результат», - подчеркнула политолог.

Карин Беше-Головко прокомментировала слова Макрона о «расплате» России, если та не сядет за стол переговоров с Украиной. Она заявила, что французскому лидеру интересна Украина, а не Франция. Он защищает чужие интересы, а не интересы своей страны.

«Это тоже для него способ как-нибудь объединить людей вокруг себя <…> Тем самым Макрон пытается сохранить власть, так как ему приходится отчитываться перед глобалистами», - заключила профессор юридического факультета Московского университета.

Ранее сообщалось, что парламент Франции не смог набрать нужное количество голосов за проект о вынесении вотума недоверия новому правительству премьера Себастьяна Лекорню. Известно, что за принятие вотума недоверия проголосовал 271 человек.