Российские космонавты впервые рассказали с МКС незрячим о Земле

Российские космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов впервые рассказали о Земле с орбиты МКС для незрячих людей. Проект реализован ко Дню белой трости, сообщили в Роскосмосе.

Космонавты передали свои наблюдения за горными массивами, засушливыми пустынями и атмосферой Земли. При записи использовались навыки тифлокомментирования. Для этого члены экипажа прошли специализированный курс, который официально появился в России в 2025 году.

Сергей Рыжиков отметил хрупкость Земли с высоты 400 километров и важность сохранения мира. До конца года планируется выпустить серию видеороликов с тифлокомментариями. Эти записи будут размещены на портале «Особый взгляд» для незрячих и слабовидящих людей.

В России проживают более 340 тысяч людей с инвалидностью по зрению. Из них 8% составляют несовершеннолетние. Число незрячих и слабовидящих людей ежегодно увеличивается.

Международный день белой трости направлен на привлечение внимания к проблемам незрячих и слабовидящих людей. Тифлокомментирование - это метод, позволяющий людям с проблемами зрения воспринимать визуальную информацию через описание происходящего словами.