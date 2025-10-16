МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Секретарь Совбеза Ирана передал Путину послание Хаменеи

Лариджани обсудил вместе с Путиным двусторонние вопросы, а также сотрудничество между Тегераном и Москвой.
Дарья Ситникова 2025-10-16 20:33:00
© Фото: Iranian Supreme Leader'S Office, Keystone Press Agency, Global Look Press

В ходе визита в Россию секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани провел встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Он передал послание Верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

«Сегодня вечером секретарь Высшего совета национальной безопасности, советник Верховного лидера Ирана Али Лариджани встретился с президентом России господином Путиным», - указали в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Лариджани.

Уточняется, что он обсудил с президентом России двусторонние вопросы. А также экономическое, региональное и международное сотрудничество между Тегераном и Москвой.

В прошлом месяце президент Ирана Масуд Пезешкиан встретился с министром энергетики России Сергеем Цивилевым в Тегеране. Сама встреча прошла на фоне визита российской делегации в Тегеран в целях переговоров по поставкам газа из РФ в Иран.

