В Конгрессе США заявили, что РФ передаст документы по убийству Кеннеди

Сообщается, что общий объем документов составляет 350 страниц. Конгресс США безуспешно пытался получить к ним доступ еще в девяностые годы.
Сергей Дьячкин 2025-10-15 00:43:15
© Фото: imago stock&people, www.imago-images.de, Global Look Press

Конгрессвумен Палаты представителей США от республиканцев Анна Паулина Луна рассказала, что Россия готова обнародовать ранее неизвестные материалы, связанные с расследованием убийства тридцать пятого президента Америки Джона Кеннеди. Об этом Луна написала на своей официальной странице в соцсети X.

Политик утверждает, что ее рабочая группа получила официальный отклик от посольства РФ. По ее словам, посол России в США планирует лично посетить ее офис для передачи документов, переданных российским правительством.

«Мой офис получил сообщение <...> что посол доставит находки правительства России», - написала Луна.

Она добавила, что общий объем документов составляет триста пятьдесят страниц. Конгрессвумен обещала обнародовать их целиком.

Луна также добавила, что данный массив документов уже был объектом внимания со стороны американского Конгресса. Первые попытки получить доступ к этим документам, по ее словам, предпринимались еще в девяностые годы прошлого века. Но тогда запрос был отклонен российской стороной.

Летом президент США Дональд Трамп приказал опубликовать документы, связанные с убийством Кеннеди и Мартина Лютера Кинга-младшего. Рассекреченные 54 документа по убийству 35-го президента Америки включают в себя новостные статьи, разведывательные отчеты об иностранных должностных лицах, обновления расследований и переписку Центрального разведывательного управления с Госдепартаментом и Министерством юстиции США. Глава ЦРУ Джон Рэтклифф подчеркнул, что указ об обнародовании этих документов «подтверждает приверженность Трампа максимальной прозрачности», что позволяет ЦРУ «пролить свет на информацию, которая служит общественным интересам».

