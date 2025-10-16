Автоэксперт объяснил, почему нельзя представить будущее без автомобилей с ДВС

Для страны с огромными расстояниями сложно представить какой-либо автомобиль без двигателя внутреннего сгорания, способный доехать, например, до Магадана. Об этом в разговоре со «Звездой» сказал автоэксперт Игорь Моржаретто.

«Президент абсолютно прав. Тем более для нашей страны с огромными расстояниями непонятно, сможет ли когда-либо электромобиль доехать до Магадана», - отметил специалист.

Говоря об электрокарах и сравнивая их при этом с машинами с ДВС, собеседник телеканала подчеркнул, что автомобиль электрический во многих условиях не универсален. Он может быть прекрасным средством передвижения в городе и его окрестностях, но как авто для дальних поездок он не годится совсем.

Эксперт считает, что с производством электромобилей слишком поспешили. В Европе и Америке несвоевременно решили, что это наше светлое будущее.

«То есть для людей были какие-то скидки и подарки при покупке (электромобиля. - Прим. ред.), льготы по налогам, а для производителей - жесткие условия: не производишь электромобили - платишь гигантский штраф», - добавил Моржаретто.

Так, ведущие мировые концерны сошлись на том, что производство ДВС надо развивать. Известно, что сейчас в парке автомобилей около миллиарда машин, и 90% из них - автомобили с двигателем внутреннего сгорания.

Современные технологии говорят, что с ДВС можно еще работать и сделать его еще более экологичным, чем сегодня. Автомобили с таким двигателем комфортные и универсальные. Вдобавок ко всему в мире развита система автозаправок, куда машина на двигателе внутреннего сгорания может заехать, без проблем заправиться и следовать дальше.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин заявил, что машинами с бензиновым двигателем будут пользоваться еще долго. Об этом он сказал, выступая на пленарной сессии РЭН-2025.