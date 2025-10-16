МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин заявил, что машинами с бензиновым двигателем будут пользоваться еще долго

Мировой спрос на нефть в текущем году составит 104,5 млн баррелей в сутки.
Виктория Бокий 2025-10-16 14:25:27
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Автомобилями с бензиновым двигателем будут пользоваться еще долго. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели.

По словам российского лидера, мировой спрос на нефть в текущем году составит 104,5 млн баррелей в сутки. Это на миллион с лишним больше, чем в прошлом году. 

Путин также назвал основной фактор роста потребления нефтепродуктов. Им стало активное развитие нефтехимии, динамика которой превышает темпы мирового ВВП. 

Кроме того, президент России в своей речи затронул тему отказа от двигателей внутреннего сгорания. Он отметил, что эти планы «реалистично сдвигаются вправо».

«Прежние планы по отказу от двигателей внутреннего сгорания реалистично сдвигаются, что называется, вправо. Ну, пользуются машинами, которые на бензине ездят, и будут пользоваться. Еще долго будут пользоваться», - подчеркнул глава государства.

Ранее Владимир Путин сделал заявление, что в настоящее время мир сталкивается с искусственной ломкой энергетической инфраструктуры. Она, по словам президента, связана с агрессивными действиями некоторых западных элит.

