Путин шуткой ответил на отказ Европы от сотрудничества в сфере ТЭК

В Европе российский рынок был одним из основных, куда страны сбывали свою высокотехнологичную продукцию.
Виктория Бокий 2025-10-16 16:36:48
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин высказался насчет отказа западных компаний от обслуживания топливно-энергетического комплекса в России. Он сравнил действия европейских лидеров с ситуацией, когда «купил билет и не поехал назло кондуктору».

«Чего сделали-то? Это купил билет и не поехал назло кондуктору. Чушь какая-то, понимаете? Ерунда», - сказал Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

Глава государства подчеркнул, что в Европе российский рынок был одним из основных, куда страны сбывали свою высокотехнологичную продукцию. Однако их заставили от этого отказаться. Теперь европейское производство становится нерентабельным.

«Они (европейцы. - Прим.ред.) сокращают свои рабочие коллективы, технологии начинают терять. А наши специалисты наращивают и становятся технологическими лидерами. Потому что собственный рынок позволяет производить продукцию на хорошем, рентабельном уровне. И появляются партнеры во всем мире, которые сегодня закупают это оборудование уже у российских компаний», - добавил президент.

Ранее Владимир Путин напомнил, как элиты западных стран в один момент отказались от обслуживания оборудования для ТЭК, поставленного в Россию. Официально заявив, что не будут этого выполнять. Эти действия европейских лидеров еще раз доказали, что они являются ненадежными партнерами.

