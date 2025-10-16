МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин: западные элиты прибегают к недобросовестной конкуренции

Со слов президента России, их действия связаны с политической конъюнктурой, использующейся в целях недобросовестной конкуренции.
Дарья Ситникова 2025-10-16 15:22:15
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Западные элиты показали, что готовы использовать политическую конъюнктуру в целях недобросовестной конкуренции. Об этом заявил президент России Владимир Путин на планерной сессии Российской энергетической недели.

«Их действия связаны напрямую с политической конъюнктурой, а иногда используется эта политическая конъюнктура для недобросовестной конкуренции», - сказал российский лидер.

Он также напомнил, как элиты западных стран в один момент отказались от обслуживания оборудования для ТЭК, поставленного в Россию. Официально заявив, что не будут этого выполнять.

«Только лишний раз показали, что они являются ненадежными партнерами», - добавил Путин.

Также президент России рассказал, что мир сталкивается с искусственной ломкой энергетической инфраструктуры. Она связана с агрессивными действиями некоторых западных элит.

#в стране и мире #Путин #Запад #конкуренция #политическая конъюнктура
