Пентагон конфисковал пропуска почти у всех СМИ

Пентагон конфисковал пропуска у журналистов почти всех крупных средств массовой информации в Соединенных Штатах Америки. Ведомство запретило им доступ к информации о своей деятельности после того, как те отказались подписываться под новыми правилами безопасности министра войны Пита Хегсета.

«Это произошло потому, что журналисты отказались подписать новую медиа-политику из-за ее скрытой угрозы криминализации национальной безопасности и возможного преследования тех, кто ее подпишет», - заявила Ассоциация пресс-служб Пентагона.

Новые правила не позволяют журналистам публиковать информацию, без предварительного одобрения военным ведомством. По мнению Ассоциации пресс-служб Пентагона, подобная политика серьезно угрожает свободе слова. Ранее сообщалось, что целый ряд СМИ уже заявили о категорическом отказе подписываться под правилами Хегсета. Среди прочих, на открытый конфликт с Пентагоном пошли редакции газет The Washington Post, The New York Times, The Wall Street Journal. Новые условия также не приняли агентства Associated Press, Reuters, Bloomberg. Не захотели подчиниться требованиям военного ведомства США и телеканалы - Fox News, ABC, CBS, NBC, CNN. Сотрудники вышеперечисленных СМИ уже приступили к вывозу оборудования из пресс-центра Пентагона.