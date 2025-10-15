Крупные американские СМИ отказались работать по новым правилам Пентагона

Крупнейшие американские СМИ отказались подписывать новые правила по работе с Пентагоном. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Американское военное ведомство выдвинуло изданиям ряд условий для дальнейшего продолжения сотрудничества. Например, журналистам запретили запросы и получение доступа к информации, которую министерство не предоставляет официально.

Среди прочих, на конфронтацию с Пентагоном пошли газеты The Washington Post, The New York Times, The Wall Street Journal. Новые условия не приняли агентства Associated Press, Reuters, Bloomberg. Не захотели подчиниться военному ведомству США и телеканалы - Fox News, ABC, CBS, NBC, CNN. Журналисты уже приступили к вывозу аппаратуры из пресс-центра Пентагона.

До этого министр войны США Пит Хегсет вступился за новые правила своего ведомства во время краткого выступления в Белом доме. Его выступление поддержал и президент США Дональд Трамп. Хегсет назвал новые правила военного министерства «здравым смыслом».

«Мы стараемся обеспечить соблюдение национальной безопасности, и мы гордимся этой политикой», - подчеркнул военный министр.

Ранее сообщалось, что на фоне продолжающегося в США шатдауна, когда не удается согласовать финансирование деятельности федеральных ведомств, военнослужащие также остались без зарплаты. Это возмутило президента Трампа. Он обратился к главе Пентагона Питу Хегсету к поручением в ближайшие несколько дней выплатить военным жалованье, используя для этого все доступные средства. Также Трамп пригрозил демократам, что не позволит им «держать в заложниках армию и всю безопасность», приостановив работу правительства.