Су-35 прикрыл авиацию, атакующую объекты ВСУ в зоне ГрВ «Восток»

Экипаж многоцелевого истребителя Су-35С Воздушно-космических сил РФ в ночное время выполнил боевое дежурство, прикрывая в заданном районе работу бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации группировки войск «Восток». Об этом сообщило Министерство обороны России.

По данным оборонного ведомства, вылеты оперативно-тактической авиации выполняются круглосуточно и в любых метеоусловиях, с применением различных типов авиационного вооружения. Основная задача экипажа - обеспечить безопасность и сопровождение авиаударов по военным объектам и технике противника, снизить риски для самолетов и вертолетов, действующих в зоне ударов.

В прошлом месяце Министерство обороны получило новую партию многофункциональных истребителей. Су-35С предназначен для завоевания господства в воздухе, включая боевую работу в сложных метеоусловиях и на больших удалениях от аэродрома базирования.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.