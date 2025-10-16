МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Су-35 прикрыл авиацию, атакующую объекты ВСУ в зоне ГрВ «Восток»

Боевые вылеты летчики оперативно-тактической авиации совершают в любое время, при любых погодных условиях, с различными типами авиационных вооружений.
2025-10-16 16:01:22
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж многоцелевого истребителя Су-35С Воздушно-космических сил РФ в ночное время выполнил боевое дежурство, прикрывая в заданном районе работу бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации группировки войск «Восток». Об этом сообщило Министерство обороны России.

По данным оборонного ведомства, вылеты оперативно-тактической авиации выполняются круглосуточно и в любых метеоусловиях, с применением различных типов авиационного вооружения. Основная задача экипажа - обеспечить безопасность и сопровождение авиаударов по военным объектам и технике противника, снизить риски для самолетов и вертолетов, действующих в зоне ударов.

В прошлом месяце Министерство обороны получило новую партию многофункциональных истребителей. Су-35С предназначен для завоевания господства в воздухе, включая боевую работу в сложных метеоусловиях и на больших удалениях от аэродрома базирования.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#су-35 #вкс #спецоперация #МО РФ #группировка восток
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 