Войска получили новые истребители Су-35С

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в Ростех, в рамках исполнения гособоронзаказа передала Министерству обороны новую партию многофункциональных истребителей Су-35С. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Самолеты прошли наземные и летные заводские испытания и поступают на вооружение Воздушно-космических сил России.

В пресс-релизе отмечено, что Су-35С предназначен для завоевания господства в воздухе, включая боевую работу в сложных метеоусловиях и на больших удалениях от аэродрома базирования.

Самолет рассматривают как переходное звено к авиационным комплексам пятого поколения. Он сочетает мощные средства поражения, современную электронику и высокую маневренность, что позволяет решать широкий спектр задач - от прикрытия авиационных групп и наземных объектов до ударов по воздушным и наземным целям.

Представители Ростеха подчеркнули, что авиастроительные предприятия работают на полную мощность и сохраняют стабильные темпы поставки боевой авиационной техники в войска.