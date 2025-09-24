МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Войска получили новые истребители Су-35С

Многофункциональные авиационные комплексы предназначены для ВКС России.
Андрей Аркадьев 2025-09-24 14:27:26
© Фото: Объединенная авиастроительная корпорация © Видео: Объединенная авиастроительная корпорация

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в Ростех, в рамках исполнения гособоронзаказа передала Министерству обороны новую партию многофункциональных истребителей Су-35С. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Самолеты прошли наземные и летные заводские испытания и поступают на вооружение Воздушно-космических сил России.

В пресс-релизе отмечено, что Су-35С предназначен для завоевания господства в воздухе, включая боевую работу в сложных метеоусловиях и на больших удалениях от аэродрома базирования.

Самолет рассматривают как переходное звено к авиационным комплексам пятого поколения. Он сочетает мощные средства поражения, современную электронику и высокую маневренность, что позволяет решать широкий спектр задач - от прикрытия авиационных групп и наземных объектов до ударов по воздушным и наземным целям.

Представители Ростеха подчеркнули, что авиастроительные предприятия работают на полную мощность и сохраняют стабильные темпы поставки боевой авиационной техники в войска.

#авиация #вкс россии #Ростех #оак #су-35с
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
2
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
4
«Панцирь». Работа в период СВО
5
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
6
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
7
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
8
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
9
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
10
Воентех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 