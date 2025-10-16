Путин заявил, что программа соцгазификации охватила миллион домов в РФ

Около миллиона домов в России за четыре года получили доступ к трубопроводному газу в рамках программы социальной газификации. Об этом на пленарной сессии РЭН-2025 сообщил президент России Владимир Путин.

По его словам, в дальнейшем планируется подключить еще около двух миллионов домов к трубопроводному газу. Эта программа должна обеспечить россиян доступом к энергоносителям, а также повысить качество жизни в регионах.

«Продолжается программа социальной газификации. За четыре года почти миллион домовладений в России получили доступ к трубопроводному газу», — сказал Путин.

Также известно, что уровень газификации в России приближается к 75%. Российский лидер уверен, что этот показатель будет расти.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что основным фактором роста потребления нефтепродуктов стало активное развитие нефтехимии, динамика которой превышает темпы мирового ВВП. Кроме того, он рассказал и про мировой спрос на нефть в текущем году составит 104,5 млн баррелей в сутки. Это на миллион с лишним больше, чем в прошлом году.