Океанолог оценил опасность затопления городов от потепления

Возможный подъем воды из-за глобального изменения климата, по самым жестким расчетам, до 2100 года составит 80 сантиметров, максимум - метр, рассказал «Звезде» заведующий кафедрой океанологии МГУ, декан географического факультета Сергей Добролюбов.

«Даже до 2300 года межправительственная группа экспертов, а это тысячи человек, по изменению климата дают три-четыре метра за 250 лет. Поэтому бояться не надо», - объяснил ученый.

Ранее стали известны результаты работы канадских ученых. Они пришли к выводу, что из 840 миллионов зданий на исследуемой территории 136 миллионов пострадают при условии, что уровень моря повысится на 20 метров к 2100 году.

Повышение уровня моря из-за выбросов парниковых газов угрожает прибрежным городам, говорится в исследовании. Возможно затопление населенных пунктов в Африке, Юго-Восточной Азии, Южной и Центральной Америке.