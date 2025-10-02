Глава Минэнерго Турции: Анкара продолжит покупать газ у России

Турция продолжит закупать российский природный газ, несмотря на призыв США отказаться от импорта энергоносителей России. Об этом сообщает глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар.

«У нас есть соглашения с Россией. Приближается зимний сезон. Мы не можем сказать нашим гражданам, что газа нет», - заявил политик.

По словам министра, сейчас Турция закупает газ у России, Азербайджана и Туркменистана. РФ - основной поставщик. 25 сентября президент США Дональд Трамп на встрече в Вашингтоне со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом призвал Турцию прекратить покупать российские энергоносители.

Ранее директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов рассказал «Звезде», что Турция вряд ли откажется от российских энергоресурсов. Когда Европа отказывается от газа и нефти России, Турция закупает их и перепродает странам ЕС.