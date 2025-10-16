МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Песков: возможность визита Путина в Сирию пока не обсуждалась

Ахмед аш-Шараа приехал в Москву в среду с официальным визитом.
Екатерина Пономарева 2025-10-16 13:10:56
© Фото: Alexander Kazakov, Kremlin Pool, Global Look Press

Возможность ответного визита президента России Владимира Путина в Сирию не обсуждалась на его переговорах с лидером страны Ахмедом аш-Шараа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, там речи не шло об этом», - заявил представитель Кремля.

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа 15 октября прилетел в Москву с официальным визитом. По словам Пескова, приглашения могут быть переданы по дипломатическим каналам.

В среду во время встречи в Кремле Владимир Путин и Ахмед аш-Шараа обсудили двусторонние отношения стран. Глава России подчеркнул, что более 4 000 сирийцев в настоящее время обучаются в российских вузах. Путин надеется, что в будущем они внесут заметный вклад в развитие и укрепление сирийской государственности.

#сирия #Путин #Визит #Ахмед аш-Шараа
