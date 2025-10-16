Politico: в Брюсселе каждые четыре дня происходят перестрелки

В Брюсселе полиция зафиксировала 57 перестрелок за первые семь месяцев 2025 года. Беспорядки устраивают каждые четыре дня, это является беспрецедентным всплеском уличной преступности Об этом сообщила газета Politico.

По данным европейского издания, 11 октября произошел самый громкий инцидент со стрельбой в бизнес-квартале North Light. Преступник во время перестрелки с полицией «повредил пулей фасад здания Европейского агентства по образованию и культуре». В этом здании работают несколько сотен чиновников Европы, которые в Брюсселе считаются наиболее привилегированным классом служащих.

Местная полиция направила письмо евроинститутам. Они сообщают, что пуля не проникла сквозь стекло и не попала внутрь здания. Никакая опасность не угрожала находившимся в здании чиновникам. Газета не уточнила, поймали ли стрелявшего.

«Инцидент закончился быстро, без непосредственной угрозы зданию и персоналу», - сказано в письме.

Ранее стало известно, что до конца этого года на улицах Брюсселя могут появиться войска. Об этом попросило руководство МВД страны главу Минобороны Тео Франкена. Окончательное решение пока не принято.