В Бельгии допустили введение войск в Брюссель на фоне высокой преступности

На улицах Брюсселя до конца года могут появиться войска. Об этом сообщил Le Soir глава минобороны Бельгии Тео Франкен.

«Я всегда открыт для повышения безопасности в Брюсселе. Ситуация стала драматичной. Как в плане безопасности, так и в политическом и социальном плане», - сказал Франкен.

Он добавил, что к нему за помощью обратилось руководство МВД страны. Франкен заявил, что считает обеспечение порядка на улицах города работой правоохранителей, однако он не может проигнорировать просьбу министра внутренних дел.

При этом глава минобороны дал понять, что окончательное решение пока не принято. Напомним, в Брюсселе резко выросла активность организованной преступности.