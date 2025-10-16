МИД КНР: требование Трампа отказаться от нефти РФ подрывает мировые поставки

Президент США Дональд Трамп подрывает мировые цепочки поставок своим требованием к другим странам прекратить закупать нефть у России. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге.

«Подход Соединенных Штатов - это типичная односторонняя гегемония и экономическое принуждение», - подчеркнул политик.

Линь Цзянь добавил, что требования американцев угрожают безопасности и стабильности глобальных производственно-сбытовых цепочек. Также они нарушают международные торгово-экономические правила.

Ранее посольство Китая в Вашингтоне после требований Трампа перестать закупать российскую нефть заявило, что отвергает любое давление со стороны. В ведомстве подчеркнули, что нормальное взаимодействие между Россией и Китаем легитимно, не нарушает международного законодательства и не вредит третьим странам.