МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Telegraph: Трамп хочет направить Киеву средства от пошлин на Китай

Инициатива президента США предполагает 500-процентные пошлины на импорт из Китая для финансирования Киева, говорится в статье.
Владимир Рубанов 2025-10-16 10:52:45
© Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP Consolidated News Photos, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп работает над «фондом победы» для Украины, пишет Telegraph. Его планируется пополнять за счет новых американских пошлин на импорт китайских товаров.

Новая инициатива президента США предполагает 500-процентные пошлины на импорт из Китая для финансирования поддержки Украины, учитывая торговлю КНР с Россией. Администрация США ожидает, что европейские страны присоединятся к этим мерам, пишет издание.

Трамп поручил главе Минфина Скотту Бессенту представить план европейцам перед визитом Владимира Зеленского в Вашингтон. Однако такие идеи не популярны в Европе и ранее встречали сопротивление со стороны правительств ЕС, говорится в статье.

Ранее Трамп вновь пригрозил ввести с 1 ноября пошлины на импорт из КНР в размере 100 процентов. Он заявил, что две страны находятся в состоянии торговой войны.

#в стране и мире #Украина #сша #Дональд Трамп #поставки оружия #пошлины #финансирование
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 