Telegraph: Трамп хочет направить Киеву средства от пошлин на Китай

Президент США Дональд Трамп работает над «фондом победы» для Украины, пишет Telegraph. Его планируется пополнять за счет новых американских пошлин на импорт китайских товаров.

Новая инициатива президента США предполагает 500-процентные пошлины на импорт из Китая для финансирования поддержки Украины, учитывая торговлю КНР с Россией. Администрация США ожидает, что европейские страны присоединятся к этим мерам, пишет издание.

Трамп поручил главе Минфина Скотту Бессенту представить план европейцам перед визитом Владимира Зеленского в Вашингтон. Однако такие идеи не популярны в Европе и ранее встречали сопротивление со стороны правительств ЕС, говорится в статье.

Ранее Трамп вновь пригрозил ввести с 1 ноября пошлины на импорт из КНР в размере 100 процентов. Он заявил, что две страны находятся в состоянии торговой войны.