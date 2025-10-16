Более 24 млн россиян перевели на электронную трудовую книжку

В России около 24 миллионов сотрудников перевели на электронную трудовую книжку. Об этом сообщили в Telegram-канале Соцфонда.

«24 млн работников переведены на электронную трудовую книжку», - сказано в публикации.

Электронная трудовая помогает россиянам дистанционно направлять сведения при трудоустройстве. Ее главное преимущество - это постоянный доступ к трудовым сведениям на «Госуслугах».

Хранение документов в цифровом виде улучшает их сохранность. А также электронный вид обеспечивает безопасность сведениям об опыте работы.

