МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Более 24 млн россиян перевели на электронную трудовую книжку

Получить данные из электронной трудовой можно в считаные минуты через «Госуслуги».
Екатерина Пономарева 2025-10-16 10:40:05
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

В России около 24 миллионов сотрудников перевели на электронную трудовую книжку. Об этом сообщили в Telegram-канале Соцфонда.

«24 млн работников переведены на электронную трудовую книжку», - сказано в публикации.

Электронная трудовая помогает россиянам дистанционно направлять сведения при трудоустройстве. Ее главное преимущество - это постоянный доступ к трудовым сведениям на «Госуслугах».

Хранение документов в цифровом виде улучшает их сохранность. А также электронный вид обеспечивает безопасность сведениям об опыте работы.

Ранее на «Госуслугах» появилась возможность оформить налоговый вычет. Сервис позволяет упростить процедуру оформления налогового вычета и снизить риски передачи своих данных ненадежным организациям.

#в стране и мире #госуслуги #трудовая книжка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 