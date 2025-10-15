МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
На «Госуслугах» появилась возможность оформить налоговый вычет

Сервис позволяет упростить процедуру оформления налогового вычета, без перехода на сторонние сайты.
Екатерина Пономарева 2025-10-15 12:50:21
© Фото: Belkin Aleksey, Global Look Press

Россияне теперь могут оформить налоговый вычет в формате жизненной ситуации прямо на сайте «Госуслуги», не переходя на сторонние веб-страницы. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

По словам политика, сервис позволяет упростить процедуру оформления налогового вычета и снизить риски передачи своих данных ненадежным организациям, которые могут оказывать услуги по заполнению налоговых деклараций.

Вице-премьер РФ добавил, что налоговый вычет позволяет уменьшить налогооблагаемый доход. Еще 32 федеральные жизненные ситуации планируется внедрить до конца этого года.

Напомним, в ближайшее время россияне смогут подтверждать свою личность с помощью цифрового QR-кода с «Госуслуг». В пресс-службе Минцифры РФ уточнили, что получить QR-код можно, воспользовавшись соответствующей услугой в сервисе «Госдоки» в приложении «Госуслуги».

#госуслуги #налоговый вычет #Григоренко
