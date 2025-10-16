Крушение батискафа «Титан» произошло из-за ошибок в проектировании

Затонувший в 2023 году при погружении к обломкам «Титаника» батискаф «Титан» стал жертвой проектных недоработок. К такому заключению пришел Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB).

Инженерно-технологические процессы в компании OceanGate, владевшей аппаратом, не соответствовали стандартам, говорится в отчете об инциденте. Конструкция батискафа была сделана с нарушениями и не отвечала требованиям устойчивости и износостойкости. Компания не провела достаточно испытаний и не знала реальных показателей аппарата по этим параметрам, которые оказались ниже целевых.

Кроме того, в OceanGate не учитывали влияния условий хранения и транспортировки на батискаф. Специалисты отметили недостаточный контроль состояния аппарата со стороны руководства компании. В частности, специалисты не заметили расслоение корпуса во время погружения перед трагедией. Это в сочетании с другим повреждением привело к потере устойчивости.

Авторы доклада указали на недостаточность существующих правил регулирования погружения на частных батискафах. NTSB призвал Береговую охрану США проанализировать рынок услуг, распространить рекомендации и обновить нормы.

В августе свои выводы после расследования опубликовала Береговая охрана Соединенных Штатов. В отчете было сказано, что причиной трагедии являются неисправная конструкция и ошибка компании OceanGate.

При крушении батискафа «Титан» погибли все пять человек, находившихся на борту. Это основатель и генеральный директор компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш, британский бизнесмен и исследователь Хардинг Хэмиш, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулеман, а также французский исследователь и океанограф Поль-Анри Наржоле. Корпус аппарата моментально разрушился под давлением на глубине.