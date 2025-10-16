МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Солнцепек» сжег пехотинцев ВСУ в опорном пункте Запорожской области

В результате удара термобарическими снарядами была дезорганизована оборона неприятеля на направлении, где находился опорник. Это создало условия для продвижения штурмовых групп.
2025-10-16 10:40:56
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило об уничтожении пехоты ВСУ в опорном пункте, который находился в Запорожской области. Это сделал экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек».

Уточняется, что огнеметчики были из состава 35-й армии группировки войск «Восток». Они действовали по данным, полученным от разведки. Результатом прицельного залпа стала не только ликвидация боевиков, но и уничтожение укреплений опорного пункта. 

Российское оборонное ведомство подчеркнуло, что удар тяжелой огнеметной системы дезорганизовал оборону неприятеля. Это создало условия для уверенного продвижения российских штурмовых отрядов.

Ранее сообщалось, что украинские дроноводы сгорели от термобарических снарядов «Солнцепека». В тот раз удар наносился по пункту управления беспилотниками врага на Красноармейском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#спецоперация #тос-1а #Солнцепек #запорожская область #группировка восток
