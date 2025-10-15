США превращают Тайвань в свалку для своих товаров. Штаты требуют от Тайбэя наращивать импорт американской сельскохозяйственной продукции. Об этом заявил официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа.

«Тайвань обладает богатыми сельхозресурсами и лишь превратится в свалку американской аграрной продукции из-за ее масштабных закупок», - прокомментировал на брифинге политик требование Вашингтона к Тайбэю наращивать импорт товаров.

По мнению Чэнь Биньхуа, американское давление на Тайвань негативно повлияет на уровень цен и каналы сбыта продукции аграрных производителей острова. А также может нанести ущерб сельскому хозяйству и сфере рыболовства Тайваня. Он считает, что США заботятся только о себе и своей выгоде.

Ранее президент США Дональд Трамп приостановил военную поддержку Тайваня. Он стремится заключить широкомасштабную торговую сделку с Пекином.