«Неадекватного» размера протуберанец образовался на поверхности Солнца

Ученые обнаружили протуберанца «неадекватного размера» (плазменное образование - Прим. ред.) на поверхности Солнца. Об этом сообщили в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«На северо-востоке Солнца между тем сформировался какой-то совершенно неадекватного размера протуберанец. Судя по всему, звезда пытается его выбросить в космос по частям, но пока без какого-либо успеха», - говорится в публикации.

По мнению ученых, светилу удастся полностью его выбросить со своей поверхности с 90% вероятностью 12 или 13 октября. Есть риск того, что этот выброс затронет Меркурий. В то же время есть шанс того, что выброс доберется и до Земли.

