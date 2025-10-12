МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Неадекватного» размера протуберанец образовался на поверхности Солнца

Есть вероятность, что Солнце избавится от плазменного образования 12 или 13 октября, и оно затронет Землю.
Глеб Владовский 2025-10-12 14:15:30
© Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

Ученые обнаружили протуберанца «неадекватного размера» (плазменное образование - Прим. ред.) на поверхности Солнца. Об этом сообщили в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«На северо-востоке Солнца между тем сформировался какой-то совершенно неадекватного размера протуберанец. Судя по всему, звезда пытается его выбросить в космос по частям, но пока без какого-либо успеха», - говорится в публикации.

По мнению ученых, светилу удастся полностью его выбросить со своей поверхности с 90% вероятностью 12 или 13 октября. Есть риск того, что этот выброс затронет Меркурий. В то же время есть шанс того, что выброс доберется и до Земли.

Ранее член-корреспондент РАН, директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович рассказал «Звезде» о влиянии солнечных вспышек на человека.

#солнце #плазма #протуберанец #ики ран
