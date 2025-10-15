Бочаров: из-за атаки БПЛА повреждены четыре дома в Волгоградской области

Российские силы ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ в Волгоградской области. В результате повреждены четыре частных дома. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

«В результате падения обломков БПЛА в поселке Кирова Светлоярского района повреждены четыре частных домовладения», - передает пресс-служба администрации региона слова губернатора.

По данным Бочарова, никто из местных жителей не пострадал. В частных домах повреждены остекления.

Ранее в Волгоградской области три населенных пункта в Светлоярском районе остались без электроснабжения в результате атаки беспилотников киевского режима. Тогда пострадавших и поврежденных зданий не зафиксировалось.