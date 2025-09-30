МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Три поселка в Волгоградской области остались без света из-за атаки БПЛА

По сообщению губернатора региона, среди жителей района пострадавших нет.
Сергей Дьячкин 2025-09-30 07:16:18
© Фото: Viktor Chernov, Russian Look, Global Look Press

Три населенных пункта в Светлоярском районе Волгоградской области остались без электроснабжения в результате атаки беспилотников киевского режима. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в своем Telegram-канале.

Сообщается, что на данный момент восстановлением линий электропередачи занимаются ремонтные бригады.

По предварительной информации, в результате удара украинских боевиков никто не пострадал, повреждений строений не зафиксировано.

Губернатор отметил, что в результате падения обломков украинских беспилотников на границе Волгограда произошли два крупных возгорания сухой растительности. Они были оперативно потушены пожарными.

#пво #Волгоградская область #атака БПЛА #Андрей Бочаров #светлоярский район
