Три поселка в Волгоградской области остались без света из-за атаки БПЛА

Три населенных пункта в Светлоярском районе Волгоградской области остались без электроснабжения в результате атаки беспилотников киевского режима. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в своем Telegram-канале.

Сообщается, что на данный момент восстановлением линий электропередачи занимаются ремонтные бригады.

По предварительной информации, в результате удара украинских боевиков никто не пострадал, повреждений строений не зафиксировано.

Губернатор отметил, что в результате падения обломков украинских беспилотников на границе Волгограда произошли два крупных возгорания сухой растительности. Они были оперативно потушены пожарными.